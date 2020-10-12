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Липецкий спектакль о Есенине получил награду в Москве

4 минуты назад
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Постановка «Есенин. Быть поэтом», которая уже четыре года идёт на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, получила награду за «Лучший спектакль» на фестивале «Премия Джигарханяна». Работа режиссёра-постановщика Евгения Азманова была показана в столице в год 125-летия поэта.

Для работы над постановкой режиссёр перечитал не только биографию Сергея Есенина, но и его письма, воспоминания современников о нём, в хронологическом порядке отобрал стихи. Изначально «Есенин. Быть поэтом» задумывался как моноспектакль, но в итоге были определены три главных героя. Все актёры молодые, прекрасно читают стихи и вдохновенно играют Есенина.

«Замечательные, честные стихи, неординарная личность поэта, близкая многим, ранняя смерть, до сих пор всеми оспариваемая, и при этом русская душа – при создании спектакля я отталкивался от понятного всем со школьной скамьи образа. Есенин один из моих любимых поэтов, и так сложилось, что его путь окутывает мистический ореол. Хотелось в спектакле отразить сущность поэта, и я рад, что моя задумка удалась», – поделился режиссёр спектакля Евгений Азманов.

Награда за «Лучший спектакль» на фестивале «Премия Джигарханяна» не первый диплом липецкого режиссёра. В 2018 году постановка Евгения Азманова «Есенин. Быть поэтом» получила Гран-при фестиваля «Крымские сезоны».

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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