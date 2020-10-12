Липецкий спектакль о Есенине получил награду в Москве

Постановка «Есенин. Быть поэтом», которая уже четыре года идёт на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, получила награду за «Лучший спектакль» на фестивале «Премия Джигарханяна». Работа режиссёра-постановщика Евгения Азманова была показана в столице в год 125-летия поэта.

Для работы над постановкой режиссёр перечитал не только биографию Сергея Есенина, но и его письма, воспоминания современников о нём, в хронологическом порядке отобрал стихи. Изначально «Есенин. Быть поэтом» задумывался как моноспектакль, но в итоге были определены три главных героя. Все актёры молодые, прекрасно читают стихи и вдохновенно играют Есенина.

«Замечательные, честные стихи, неординарная личность поэта, близкая многим, ранняя смерть, до сих пор всеми оспариваемая, и при этом русская душа – при создании спектакля я отталкивался от понятного всем со школьной скамьи образа. Есенин один из моих любимых поэтов, и так сложилось, что его путь окутывает мистический ореол. Хотелось в спектакле отразить сущность поэта, и я рад, что моя задумка удалась», – поделился режиссёр спектакля Евгений Азманов.

Награда за «Лучший спектакль» на фестивале «Премия Джигарханяна» не первый диплом липецкого режиссёра. В 2018 году постановка Евгения Азманова «Есенин. Быть поэтом» получила Гран-при фестиваля «Крымские сезоны».

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.