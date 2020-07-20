Липецкий стрелок Антон Астахов завоевал серебро этапа Кубка России

Липецкие спортсмены достойно выступили на втором этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Турнир прошёл в Московской области. В нём приняли участие три спортсмена из нашего региона. В упражнении «скит» второе место занял мастер спорта международного класса Антон Астахов, уступив Роману Сенцову из Курганской области.

Также в финалах в упражнении трап участвовали мастер спорта Ангелина Руднева, занявшая пятое место и мастер спорта международного класса Илья Виноградов, занявший шестое место. Третий этап Кубка России по стендовой стрельбе пройдёт с 20 по 26 июля в Липецке.

«Липецкие стрелки регулярно добиваются высоких результатов на различных турнирах. Мы ждём от наших спортсменов новых рекордов. Это прекрасный пример для подрастающего поколения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.