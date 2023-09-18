Липчанин Иван Семенихин отличился на первенстве России по пулевой стрельбе и пополнил копилку Липецкой области еще одной медалью. Воспитанник областной Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и тренера Нели Мининой стал бронзовым призером в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, юноши».

Это уже четвертая награда спортсмена на престижных соревнованиях. Команда Липецкой области в составе Ивана Семенихина, Антона Стеганцева и Александра Сергеева стала сильнейшей в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба». Также Семенихин выиграл золото в этом упражнении в личном зачете. Кроме того, Иван стал лучшим на рубеже 50 метров в упражнении из малокалиберного пистолета.

Первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет проходит в Московской области на базе стрелкового комплекса «Лисья нора». В состязаниях принимают участие около 290 спортсменов из 33 российских регионов. «В Липецкой области особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители региона – в лидерах спортивного движения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.