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Этап Кубка России по стендовой стрельбе с участием представителей Липецкой области состоялся в Курганской области. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов, сообщает управление физической культуры и спорта региона. Серебряным призером в олимпийском упражнении «скит» стал мастер спорта международного класса Антон Астахов.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.