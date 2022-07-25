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В Самарской области проходит одно из главных молодёжных событий этого лета — X юбилейный форум «iВолга». Его тема – единство народов и этнокультурное многообразие.

Липецкую область представляет студент ЛГПУ Алексей Кузьмин. Молодой человек участвует в творческой смене «Слово». В программе кластера — встречи со сценаристами студии «Союзмультфильм», театральными коллективами города Самары. Участники развивают актерскую игру и ораторские навыки. В конце смены Алексей выступит со своими авторским мотивирующим произведением в составе местной команды КВН.

Участников форума ждут 4 образовательные сессии, курс развития «мягких» навыков, открытые практико-ориентированных площадок, насыщенная культурно-спортивная программа и сразу два грантовых конкурса.

Юбилейный форум имеет 8 тематических смен: «Миссия Добро», «Управляй будущим», «Место жительства», «Мой народ», «Творческий процесс», «Делай дело», «Детская iВолга», смена-лаборатория «Практика», а также новое спецнаправление – «Государственная молодёжная политика», в рамках которой профильные специалисты смогут прокачать свои компетенции, обменяться опытом, повысить уровень квалификации.