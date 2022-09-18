Студент второго курса Липецкого металлургического колледжа Дмитрий Бербенец награжден медальоном «За профессионализм» в компетенции экспедирование грузов по результатам конкурсных соревнований в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Конкурсное задание включало расчеты стоимости перевозок грузов, общение и консультирование клиентов о новых тенденциях в международных перевозках (интерактив), составление деловой переписки с клиентом. К чемпионату участника подготовила педагог Наталья Краснобородько. Всего в финале X Национального чемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали почти тысяча студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более тысячи экспертов со всей страны.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, а также устройству выпускников и молодых специалистов на рынке труда, отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Это важная задача для системы образования. Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности обеспечивают приток профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – считает Игорь Артамонов.

Финал юбилейного Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» организован в рамках нацпроекта «Образование».