Липецкий студент пошёл по стопам отца и выиграл конкурс в одной из самых востребованных специальностей

Как сварить идеальный шов за 45 минут на одном из самых современных предприятий в стране, знает 21 студент из Липецкой области. В ОЭЗ «Липецк» провели третий ежегодный «Кубок сварки Гермес» для молодых специалистов. В нем приняли участие представители девяти колледжей из Липецка, Грязей, Ельца, Данкова. Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий.

Конкурс включал теоретический и практический этапы. Участники варили вертикальный и горизонтальный швы – точные аналоги тех, что применяются при изготовлении промышленных котлов на заводе «Гермес-Липецк». На практическое задание отводилось 45 минут. Эксперты компании оценивали плотность шва, отсутствие дефектов, геометрию, смещение стыков и время сборки.

«Мы производим высокотехнологичную продукцию, поэтому создали собственную школу сварки с жесткими стандартами. Мы активно работаем с учебными заведениями, организуем практику, проводим мастер-классы и конкурсы, которые позволяют нам отбирать таланты. Результаты этой работы очевидны. Так, студенты, которые проходили у нас практику, сегодня трудятся на производстве и выполняют объем работ, сопоставимый с задачами сварщика с десятилетним и более стажем», – отметил техник по сварке «Гермес-Липецк» Юрий Кочкин.

Победителем Кубка стал студент третьего курса Липецкого индустриально-строительного колледжа Глеб Бысов, который пошел по стопам отца-сварщика.

«Мне нравится варить, видеть результат своей работы, когда получается идеальный ровный шов. Перед началом конкурса волновался, но как только начал, всё пошло гладко. Мне кажется, профессия сварщика очень перспективная. Предпочитаю аргонную сварку. Она, на мой взгляд самая интересная», – поделился Глеб.

Все конкурсанты получили сертификаты с приоритетным правом трудоустройства на «Гермес-Липецк», а также подарки от партнеров мероприятия.

«Современная экономика держится на людях рабочих профессий. Именно они создают продукцию, которой гордится страна. Престиж этих специиальностей растёт, а вместе с ним — и требования к подготовке. Подобные конкурсы позволяют будущим специалистам не только проверить себя, но и получить предложение о работе на ведущих предприятиях. Задача региона — сделать так, чтобы у каждого молодого человека был выбор: где учиться, где работать и как строить своё будущее. Уверен, что у победителей и участников этого года оно сложится успешно», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.