Студент четвертого курса Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Григорий Турбанов прошел стажировку в Государственной Думе благодаря проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки подали более тысячи российских студентов. После серьезного отбора 32 участника из 13 регионов страны получили приглашение пройти стажировку в Госдуме.

Григорий Турбанов стажировался в команде первого заместителя председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой. «В Государственной Думе приобрел массу полезных знаний и закрепил свои профессиональные навыки. Как студент, планирующий связать свою жизнь с государственной службой, рассматриваю этот опыт как одну из основ моего профессионального развития. Хочу поблагодарить команду: прекрасно налаженное взаимодействие с руководством, четкая постановка интересных и полезных задач. Могу рекомендовать стажировку у Татьяны Викторовны Буцкой всем студентам», – поделился впечатлениями Григорий Турбанов.

Вместе с другими студентами Григорий прокачал профессиональные компетенции, в числе которых письменная, информационная и правовая грамотность, углубленное понимание системы законотворчества, работа с большим объемом данных, разведка по открытым источникам, а также будут развивать свои гибкие навыки – лидерство, эмоциональный интеллект, коммуникативную грамотность, планирование, выработку решений.

«Современный рынок труда стремительно меняется, и молодым специалистам нужна поддержка при поиске первой работы. Проект «Профразвитие» формирует молодые кадры, готовые к вызовам времени. Мы помогаем участникам сделать уверенный шаг на пути к профессиональной самореализации: определиться с карьерными целями, установить связь с потенциальными работодателями, сформировать востребованные навыки и получить ценный опыт, который станет основой успешной карьеры в будущем. За 1,5 года к проекту присоединилось больше 95 тысяч заинтересованных в своем развитии молодых людей, которые начали свой карьерный путь вместе с президентской платформой», – рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На стажировке в Государственной Думе РФ молодые специалисты посещают заседания комитетов и мероприятия, готовят аналитические, информационные, новостные и справочные материалы, анонсы и интервью, ведут деловую переписку, составляют протоколы и резолюции, мониторят темы и события.

«Практический опыт работы крайне важен для подрастающего поколения, и стажировка в Государственной Думе, которую мы организовали для участников проекта «Профразвитие», стала отличной возможностью для ребят применить свои знания на практике. Мне удалось познакомиться со стажерами, и я была приятно удивлена их заинтересованностью и профессионализмом. Мы активно взаимодействовали, и я с удовольствием делилась своим опытом с одной стороны, а с другой стороны и свежий взгляд ребят был очень ценен для нашей работы. Сотрудничество с проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это важная возможность для нас открывать новые таланты и двигаться вперед, и мы открыты к дальнейшему взаимодействию», – подчеркнула депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая.