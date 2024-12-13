Подведены итоги конкурса «Индекс мечтателя» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победу в нем завоевали 15 молодых людей из 11 регионов страны. Среди участников, показавших лучшие результаты, — липецкий студент Павел Швырев.

Имена самых талантливых и целеустремленных школьников и студентов России объявили в Мастерской управления «Сенеж». Там с 9 по 11 декабря собрались 142 мечтателя из 40 субъектов страны. Форум «Путешествие к мечте» стал финальным событием проекта «Индекс мечтателя» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалисты выполняли разнообразные конкурсные задания как в индивидуальном, так и в групповом формате, участвовали в деловых играх, представляли свои навыки и идеи экспертам и тренерам федерального уровня.

Павел Швырев достойно справился со всеми испытаниями. Он получил диплом и ценные подарки от президентской платформы «Россия — страна возможностей», курс на платформе онлайн-образования «Geek brains», а также баллы программы «Другое Дело».

Молодой человек обучается в Липецком государственном техническом университете и мечтает о стартапе по созданию специальной художественной программы для школьников, с помощью которой можно будет получать знания в интерактивном формате и закреплять их на практике.

Чтобы попасть на форум «Путешествие к мечте», участникам необходимо было выполнять практические задания на цифровой платформе «Россия — страна возможностей», заниматься исследованием, работая со своими идеями и мечтами.

Конкурс «Индекс мечтателя» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он направлен на реализацию личностного и профессионального потенциала молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года. Более 24 тыс. человек из 89 регионов России и зарубежных стран приняли участие в конкурсе в 2024 году. 507 молодых людей смогли войти в число лидеров рейтинга конкурса, который состоял из оценки навыков и конкретных инициатив участников по использованию возможностей личного развития в стране, умений мотивировать и поддерживать других людей, а также стремления трансформировать мечту в позитивную и социально значимую цель.