Липчанин занял третье место в Международной олимпиаде по металлургии. Студент Липецкого металлургического колледжа Сергей Мягков и преподаватель спецдисциплин Светлана Глебова приняли участие в Международной олимпиаде по металлургии с применением аппаратно-программных тренажерных комплексов компании SIKE. Соревнования прошли в Темиртауском высшем политехническом колледже республика Казахстан.

Сергей выполнял задания на аппаратно-программном комплексе компании Sike, таких как: агрегат печь-ковш, сталевар конвертера, разливка стали на слябовой МНЛЗ и агрегат циркуляционного вакуумирования. Сейчас он учится на третьем курсе по федеральному проекту «Профессионалитет» по специальности металлургия черных металлов.

«Проект «Профессионалитет» качественно меняет среднее профессиональное образование, соотнося его с потребностями работодателей. Студенты в кратчайшие сроки осваивают сложнейшие процессы производства и после успешного завершения учебы могут трудоустроиться на предприятиях-партнерах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.