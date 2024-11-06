Хореографический коллектив «Созвездие» Городского Дворца культуры Липецка завоевал Гран-при на XXV Международном фестивале творческих коллективов «В мире искусства», который проходил с 28 октября по 3 ноября в Сочи. Также липецкие танцоры под руководством Татьяны Помогателевой стали лауреатами I, II и III степеней в номинациях «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец».

«Отличный результат, который является результатом многолетнего труда, преданности искусству и глубокого понимания народного танца. Рад за коллектив, наставников и за липчан. А именно за то, что в городе создаются условия для раскрытия талантов и достижения высокого уровня мастерства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.