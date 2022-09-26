Продолжается реконструкция Липецкого государственного театра кукол. В это время актеры проводя выездные спектакли. В сентябре театр кукол принял участие в ежегодном проекте совместно с ГИБДД Липецка «Зеленая волна». Для реализации проекта выбор пал на спектакль «Авоська в городе», который рассказывает детям о правилах поведения на дороге, работе светофора и безопасности движения пешеходов. С начала учебного года в 10 школах было показано 27 спектаклей. Их посетили около 3000 детей.

В октябре на базе областного выставочного центра в рамках коллаборации «Театр плюс музей» запланированы показы для самых маленьких зрителей города: бэби-театр «Времена года» и театр на подушках «Медвежонок Рим-тим-ти». Также в октябре зрители области смогут увидеть спектакли Театра кукол в ДК Данкова и города Грязи.

Торжественное открытие сезона в стенах Липецкого государственного театра кукол планируется по окончанию реконструкции, предположительно в ноябре. «Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.