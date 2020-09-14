Липецкий театр кукол после пандемии открыл сезон с пометкой 18+

До конца года спектакли в Липецком государственном театре кукол будут давать только для взрослых зрителей из-за новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, в новом театральном сезоне липчанам представили премьеру, которую готовили пять лет.

Постановка «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина – новый эксперимент кукольного театра и его режиссера-постановщика, заслуженного артиста РФ Олега Пономарева. Сюжет переносит зрителя в начало прошлого века, где вместе с героями предстоит пережить радости и беды того времени. Премьера была встречена овациями, зал благодарил артистов стоя. «Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году в кукольном театре зрители будут занимать в зале места согласно мерам безопасности из-за пандемии. Следующий показ спектакля «Поминальная молитва» состоится 19, 20 и 27 сентября. 26 сентября липчане увидят постановку молодого талантливого режиссера Ивана Карпова «Соловей и Роза». «Репертуар в октябре также будет рассчитан на публику старше 18 лет. Хотя изначально эти спектакли планировались с возрастным ограничением для школьников старше 16 лет, – рассказали в театре кукол. – Липчан ждут новые постановки «Калиф-аист» и «Вечерницы в Малороссии», а также спектакль «Женитьба Бальзаминова».