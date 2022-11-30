Липецкий государственный театр танца «Казаки России» выступит на гала-концерте V Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!». Он пройдет 7 декабря на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Зрителям будет представлена масштабная музыкально-танцевальная программа.

Творческий коллектив из Липецка исполнит танец некрасовских казаков «Черкесска» и танец кубанских казаков «Казачий пляс». «Спасибо артистам театра танца «Казаки России» за мастерство, которым они щедро делятся со зрителями. Этот всемирно известный коллектив с концертными номерами и даже спектаклями, выраженными в эффектной сценической форме, сохраняет традиции и наследие казачьих регионов – от реки Дон до Дальнего Востока. Блистательные выступления липецких артистов никого не оставят равнодушными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Среди участников гала-концерта также будут Академический русский народный хор имени Пятницкого, государственные коллективы из Красноярска, Тюмени, Архангельска, Йошкар-Олы, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Прозвучат лучшие образцы хорового и песенного жанров, будут исполнены зажигательные и любимые народом танцы.