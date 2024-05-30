Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого представил два спектакля на XXIV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна», который проходил с 17 по 26 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Московской области. Липецкие премьеры были выпущены за несколько дней до поездки на фестиваль. Обе – по произведениям Александра Пушкина – «Онегин» и «Граф Нулин». Постановщиками «Графа Нулина» выступили заслуженные артисты РФ Владимир Борисов и Андрей Литвинов, «Онегина» — Евгений Азманов. Спектакли были крайне тепло приняты публикой и театральным жюри.

В афише фестиваля было представлено больше 20 постановок театральных коллективов из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Алжира. В программу вошли спектакли по произведениям Чехова или о Чехове, а также в рамках программы «Чехов+» спектакли по произведениям Пушкина, чей 225-летний юбилей в 2024 году отмечает весь мир.

«225-летний юбилей со дня рождения Пушкина – значимое событие для нашей страны, родины великого поэта, и для всего мира, признавшего и приклонившегося перед его талантом. Спектакли по произведениям Пушкина, уверен, найдут большой отклик среди театралов, пушкинистов и обычных зрителей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.