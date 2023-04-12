Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого готовится к ремонту фасада и кровли. Работы начались в 2022 году и закончатся в августе этого года. Из-за ремонта театр закончит сезон раньше – последний спектакль на большой сцене покажут 20 апреля. После этого недолгое время будет работать малая сцена. Затем труппа отправится на гастроли, а в здании развернутся строительные работы.

Подрядчикам выделили больше четырех месяцев на обновление крыши и фойе. 26 сентября театр распахнет свои двери в обновленном виде. В этот день состоится открытие нового сезона и гастроли Большого театра с постановкой оперы «Алеко» композитора Сергея Рахманинова. Событие значимое, поэтому отставание от графика недопустимо.

Тендер по ремонту фасада выиграла фирма «Воронежфасад Строй». Подрядчик обязуется заменить витражи, обновить входные группы и выполнить штукатурные работы. Внешний облик театра решено сделать таким, каким его представлял московский архитектор Марк Бубнов. Огромные витражные окна, по замыслу Бубнова, должны светиться и создавать образ вечерней жизни города – то есть на них не должно быть штор.

Над обновлением фойе работают московские художники-дизайнеры. По задумке вид внутренних помещений должен перекликаться с историческим обликом и быть в единой концепции. Также будет сделан ребрендинг афиш и репертуара, обновлена фотогалерея артистов на втором этаже и модернизована подсветка здания.

«Театр Толстого является знаковым учреждением культуры города и области, его визитной карточкой. Уверен, после обновления он станет еще более привлекательным – и снаружи, и внутри. При сохранении исторической архитектурной составляющей, театр будет выглядеть современно и стильно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.