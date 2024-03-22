Липецкую область на всероссийском конкурсе представит токарь шестого разряда Альберт Данилов. Он поборется за звание лучшего в профессии и 1 млн рублей. Сотрудник компании «Елецгидроагрегат» выиграл региональный этап состязания «Лучший по профессии» в конце 2023. Финал всероссийского профконкурса пройдёт в августе 2024 года в Пензенской области. Он будет состоять из двух частей — теории и практики. За звание чемпиона поборются 20 токарей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» организует Министерство труда РФ. Участники соревнуются в пяти номинациях: «Лучший токарь», «Лучший слесарь по ремонту котельного оборудования», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший электромонтёр по релейной защите и автоматике» и «Лучший сыровар». Выигравший состязания получит 1 млн рублей, занявший второе место — 500 тысяч, взявший «бронзу» — 300 тысяч.

«Участие в региональных и всероссийских конкурсах профмастерства помогает повысить престиж рабочих профессий и привлечь на предприятия области сотрудников с высоким уровнем квалификации», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.