Липецкие аграрии готовятся осваивать новые международные рынки. Регион будет поставлять топинамбур в Китай.

В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНР было подписано межведомственное соглашение между Россией и Китаем, разрешающее ввоз российского топинамбура в Поднебесную.

В Липецкой области эту культуру в промышленных масштабах возделывают в Данковском районе. Там же топинамбур перерабатывают – на предприятии компании «ИстАгроДон», которое в прошлом году запустило вторую очередь завода.

«Очень перспективное направление. Пищевая промышленность, фармацевтика, корма для животных – спектр применения продукции из топинамбура достаточно широкий. Спрос большой. Уже несколько китайских компаний выразили желание сотрудничать с Липецкой областью», – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Топинамбур является ценным источником пищевых волокон и питательных веществ, таких как инулин, спрос на который растёт. Кроме того, эта культура удобна и проста в выращивании – легко переносит зной и холода, подавляет сорняки и демонстрирует устойчивость к заболеваниям и вредителям.