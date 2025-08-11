Липецкий триатлон вновь собрал готовых испытать себя сильнейших спортсменов

«Липецкий триатлон. 113» 9 августа вновь собрал в центре Липецка сильнейших спортсменов, готовых испытать себя на выносливость в трех видах спорта. Основная дистанция – 113 километров. Она включает плавание на открытой воде на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра. По традиции в командном зачете принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он проплыл водный этап, улучшив свой прошлогодний результат на четыре минуты. Его время – 33:10. Повысить скорость удалось благодаря ежедневным тренировкам.

«Липецкий триатлон – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта, здорового образа жизни и единения людей разных возрастов. Это показывает, как массовый спорт становится частью нашей повседневной культуры. Липецкая область будет и дальше создавать условия для занятий физкультурой, строить современные объекты и поддерживать такие инициативы», – отметил Игорь Артамонов.

Также спортсмены могли выбрать дистанцию «Спринт»: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять – бегом. Генеральный партнер одного из крупнейших спортивных событий Липецка – Сбер.

«Триатлон ассоциируется с людьми с железной волей к победе и командностью, когда каждый вкладывается в общий успех. В этом отношении у спорта и бизнеса много общего. Кроме того, мы знаем, насколько важен этот праздник для жителей и гостей города. Поэтому мы с радостью поддержали это мероприятие. Благодарю правительство Липецкой области за эффективное партнерство. Уверен, у нас впереди еще много ярких и интересных совместных мероприятий», – отметил председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.