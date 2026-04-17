Липецкий Центр «Честный знак» бесплатно помогает кондитерам в маркировке товаров

В Липецкой области предпринимателям помогают с обязательной маркировкой сладостей: Центр помощи «Честный знак» бесплатно сопровождает бизнес на всех этапах. Система для кондитеров стала обязательной с 1 марта 2026 года и требует от производителей перестройки процессов.

Основатель кондитерской «Goldtortix» Наталья Душкина отмечает, что наибольшие трудности вызвали регистрация в системе и заполнение карточек товаров. Кондитерская работает четвёртый год и выходит в оптовый сегмент, где маркировка обязательна: с 1 мая 2026 года — для тортов и пирожных, а с 1 июля 2027 года продажа части продукции без маркировки будет запрещена.

«Мера поддержки позволит упростить и ускорить процесс маркировки продукции липецких предпринимателей-кондитеров. Это сделает ее более конкурентной, поскольку покупатели все больше доверяют товарам, у которых есть все этикетки и сертификаты соответствия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Разобраться с требованиями помог липецкий Центр помощи «Честный знак». Специалисты бесплатно сопроводили внедрение маркировки: помогли зарегистрироваться в ГИС МТ, установить программное обеспечение для работы с УКЭП, заполнить первые карточки товаров, подобрать шаблон этикетки и напечатать пробные коды. Также дали рекомендации по оборудованию и рассказали о мерах поддержки. «Для многих предпринимателей маркировка товаров это новый и достаточно сложный процесс, который требует времени и технической подготовки. Наша задача – сделать этот переход максимально понятным и комфортным, чтобы компании могли без рисков продолжать работу. Сегодня такие меры поддержки особенно актуальны, поскольку маркировка становится обязательной для всё большего числа товарных групп», – отметил директор липецкого областного фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов.

Центр помощи «Честный знак» работает на базе Липецкого областного фонда поддержки МСП с конца 2025 года. Консультации проходят бесплатно по предварительной записи: через чат в MAX или по телефону 8 (4742) 55-56-70. Адрес: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, каб.404.