Липецкий центр инжиниринга поделился успешным опытом проделанной работы на Самарском инжиниринговом форуме. Специалисты центра занимаются модернизацией производственных предприятий, внедряют новые технологии, помогают выпуску инновационной продукции, повышают производительность труда и помогают региональным компаниям наладить сотрудничество с крупными сетями.

Все эти меры поддержки осуществляются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сотрудники центра постоянно проходят обучение. В этот раз они приняли участие в Самарском инжиниринговом форуме, на котором прошли обучение-стажировку «Анализ потенциала предприятия. Методика – 2021», а также участвовали в дискуссии среди регионов, посвященной повышению производительности труда и коммерческим услугам. Начальник центра Александр Шацких поделился с коллегами успешным опытом проделанной работы по повышению производительности труда на предприятиях Липецкой области.

«Уверен, такой формат взаимодействия будет эффективным и полезным для всех его участников. А специалисты инжинирингового центра наметят дальнейшие планы по развитию наших предприятий», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.