«Мобильный офис» Центра компетенций АПК Липецкой области посетил грантополучателей в Задонском районе. В их числе — Денис Сумин. Он организовал кооператив только в марте этого года, но уже получил субсидию на приобретение имущества для членов кооператива, которая выдается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас в его хозяйстве 200 овец мясной породы. Денис уверен в успехе своего дела, говорит, что баранина – очень востребованный на рынке продукт. В его кооперативе сейчас 10 членов, из них семь – ЛПХ. В скором времени численность членов кооператива увеличится.

Фермер Жанна Силаева специализируется на выращивании клубники. В селе Тростяное у неё две отапливаемые теплицы. К ним подведена вода для капельного орошения и создания нужного микроклимата, электричество. Стартовой площадкой для Жанны стал социальный контракт. В 2022 году Жанна стала обладателем гранта «Агростартап». Этот грант также выдается в рамках нацпроекта МСП и является самой востребованной формой господдержки среди липецких фермеров. Жанна Силаева планирует ещё модернизировать теплицы, чтобы снимать урожай ягод круглый год. А также выйти на следующий уровень развития – организовать семейную ферму.

«Информационно-консультационное сопровождение фермеров – важный аспект господдержки и работы нашего Центра, — считает директор Центра компетенций АПК Липецкой области Вячеслав Явных. – В ходе таких встреч мы воочию видим, на что и насколько эффективно тратятся государственные средства, узнаём о чаяниях и проблемах фермеров, помогаем найти ответы на их вопросы».

Работа «Мобильного офиса» Центра компетенций АПК Липецкой области была высоко оценена руководителем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым. Делегация из этого региона недавно посетила Липецкую область. Игорь Ляхов рекомендовал своим коллегам взять опыт Липецкой области на вооружение. «В агропромышленном комплексе и сопутствующих сферах в Липецкой области реализуется множество интересных проектов, которые позволяют сельхозпроизводителям развивать свой бизнес, осваивать новые рынки и технологии. Готовы делиться опытом с другими регионами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.