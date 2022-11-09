Обучение по пятидневной программе АО «Корпорация МСП» – «Школа предпринимательства» проходит в эти дни в Липецке. Методику развития собственного дела изучат более 30 действующих предпринимателей Липецкой области, планирующих масштабировать собственное дело.

На тренинге подробно разбираются такие темы, как аудит производственной и управленческой структуры, финансовых показателей, анализ рынка, формирование портретов целевых клиентов, приоритизация целевых сегментов, разработка маркетингового плана и другие шаги. По словам экспертов, специфика тренинга состоит в том, что максимальное внимание уделяется практическим упражнениям по отработке навыков проведения аудита бизнес-процессов, методике тестирования новых продуктов и выходу на новые рынки сбыта. Финальным этапом станет формирование дорожной карты развития и масштабирования бизнеса, что позволит донести основные идеи и возможности до специалистов или потенциальных партнеров, инвесторов.

Образовательная программа проводится центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Если вы хотите принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, проходить обучение и повышать свои бизнес-компетенции, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» в Липецке, улица Кузнечная, 8 или по номеру телефона 8-800-301-76-75. Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Школа предпринимательства» способствует развитию практических навыков поиска и оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников помогает протестировать и доработать ее. Это очень важно, для тех, кто занимается бизнесом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.