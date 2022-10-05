Четырехдневный тренинг «Азбука предпринимателя» стартовал в липецком центре «Мой бизнес». Курс разработан для тех, кто хочет начать свое дело. Слушателями стали 38 липчан. Среди них есть как начинающие, так и опытные предприниматели, готовые взяться за новый проект.

Участников познакомят со всеми этапами создания бизнеса – с момента формирования идеи до регистрации предприятия. Их научат разрабатывать маркетинговую стратегию, выбирать форму ведения бизнеса и расскажут о региональных и федеральных мерах поддержки.

Специфика тренинга в том, что на долю лекционного формата приходится лишь 20% времени. Максимальное внимание уделяется практическим упражнениям. В их числе отработка навыков бизнес-планирования, разбор реальных бизнес-кейсов и ситуаций, с которыми может столкнуться предприниматель. Итогом участия в интенсиве должен стать готовый бизнес-план.

«В регионе существует множество льгот и инструментов, помогающих инициативным гражданам найти себя и начать зарабатывать. Образовательные программы – тоже важная часть работы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Уверен, что подобные курсы будут иметь положительный эффект», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Желающие принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, проходить обучение и повышать свои компетенции в центре «Мой бизнес» могут обратиться по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8 или по номеру телефона: 8-800-301-76-75.