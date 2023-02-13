Региональные институты поддержки предпринимательства три года назад объединились на площадке центра «Мой бизнес» Липецкой области. За этот короткий срок центр достиг значительных результатов, благодаря которым занимает ведущие строчки различных рейтингов. Начинающие и действующие предприниматели, а также те, кто только планирует открыть свое дело, могут получить широкий спектр услуг в режиме «одного окна».

Сегодня в конференц-зале центра собрались его сотрудники, предприниматели – получатели поддержки, представители структур, сотрудничавших с центром, в том числе областного управления экономического развития, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, управления социальной политики, Фонда поддержки предпринимательства региона, Фонда развития промышленности, ОЭЗ «Липецк», а также общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия» и региональных СМИ. «Центр «Мой бизнес» осуществляет деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В одном месте сконцентрированы все уровни поддержки бизнеса для того, чтобы предпринимателям было легче узнать и воспользоваться мерами господдержки», – отметил директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

Начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков отметил значительный вклад центра в развитие региона. За три года специалистами центра оказано около 28 тыс. услуг, в том числе консультационных в формате горячей линии, проведено 433 круглых стола, тренингов и форумов, организовано участие в 71 выставочном мероприятии, в их числе и международные, 110 предприятий заключили 448 экспортных контрактов на сумму более 46 млн долларов.

В 2022 году во всех муниципалитетах запущен новый инструмент поддержки – проект «Бизнес-куратор». Сейчас в регионе работают 20 бизнес-кураторов. За семь месяцев через портал центра «Мой бизнес» поступило более 120 обращений. Создан центр импортозамещения, задача которого развитие эффективной кооперации между предприятиями по различным направлениям. Специалисты центра рассказывают, с чего начинать, как собрать необходимые документы и как получить господдержку. Кроме этого, для бизнесменов действуют обучающие программы, оказывается помощь в сертификации и патентировании продукции, предоставляются услуги в сфере маркетинга, организуется участие в выставках, ярмарках и бизнес-миссиях.

Сегодня в центре также состоялась презентация сборника докладов участников конференции «Экспорт в новых условиях: запросы, требования, результаты. Экспорт через бережливое производство». В издании собраны материалы докладов участников ежегодной региональной научно-практической онлайн конференции, состоявшейся 16 декабря 2022 года в конференц-зале Липецкой областной универсальной научной библиотеки. Опубликованные материалы будут полезны для вовлечения делового и научного сообщества региона в обсуждение актуальных вопросов распространения бережливых технологий, направленных на развитие кооперационных связей предпринимательства.

В планах на 2023-й – сделать более доступными меры государственной поддержки в муниципалитетах области, активизировать популяризацию предпринимательства среди молодежи, увеличить количество экспортных контрактов и объем поддержанного экспорта. Особое внимание будет уделяться содействию в масштабировании бизнеса от самозанятости до индивидуальных предпринимателей. «Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом становится одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки предпринимательства», – считает Игорь Артамонов.