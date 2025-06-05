Липецкий Центр молодёжной карьеры может стать примером для масштабирования в России

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Липецкая область принимет выездное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Кадры» на тему: «Внедрение механизмов маршрутизации студентов к работодателям с учётом потребностей экономики регионов технологического лидерства».

Перед его началом состоялась встреча губернатор региона Игоря Артамонова с заместителем министра труда и соцзащиты России Дмитрием Платыгиным и заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости Яном Талбацким. Обсуждались перспективы масштабирования опыта липецкого Центра молодёжной карьеры на другие регионы страны.

Липецкий Центр молодёжной карьеры – первый и пока единственный в России. Подростки находят здесь своё призвание через профпробы. Студенты получают реальные предложения от работодателей и карьерных консультантов.

«Важно научиться видеть тренды, быстро осваивать новые направления, оставаться гибкими. Именно этому мы учим в Центре молодёжной карьеры», – прокомментировал губернатор.

Как отметили представители федеральных ведомств, подобные практики будут полезны молодёжи всей страны.

«Это не только оценка нашей работы. Самое главное, что опыт, рождённый в Липецке, сможет помочь тысячам молодых людей по всей России найти себя, стать успешными, построить достойное будущее – своё и страны», – подытожил глава региона.