Липецкий Центр «СемьЯ» стал победителем Всероссийского конкурса

Национальная родительская ассоциация при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации с 14 августа по 30 сентября проводила IV Всероссийский конкурс Центров и программ родительского просвещения. Он призван выявить и поощрить лучшие практики родительского просвещения, реализуемые как юридическими, так и физическими лицами.

Липецкий Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» стал победителем в номинации «Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций». Члены жюри высоко оценили программу «Родительство от А до Я». Ее авторы- директор Центра «СемьЯ» Оксана Драганова, заместитель директора Яна Пономарева и начальник отдела Татьяна Давыдова.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 28 октября в Москве в рамках Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одаренных родителей».