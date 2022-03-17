Открытый отбор специалистов для Липецкого механического завода прошел в центре занятости, сообщает региональное управление социальной политики. Липчане могли выбрать одну из 20 высокооплачиваемых рабочих профессий.

Открытый отбор – это новый формат трудоустройства, когда компании проводят презентацию своей организации, рассказывают о вакансиях и даже проводят тренинги, чтобы уже на месте оценить компетенции потенциальных сотрудников. Уже более 120 работодателей приняли в них участие. За полгода их посетили более 1000 соискателей.

«Нам нужны около 100 специалистов по 20 профессиям, это металлообработчики, фрезеровщики, токари. Средняя заработная плата составляет около 50 тысяч рублей. Мы заинтересованы в развитии своих сотрудников, поэтому уже в следующем месяце запускаем на базе завода центр переобучения», — рассказал директор по персоналу Липецкого механического завода Александр Серов.

Открытый отбор сегодня посетили более 40 человек. Большинство получили предложения по трудоустройству. На такие встречи приглашают не только безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, но и тех, кто находится в поиске работы и планирует сменить организацию.

«В связи с ситуацией на Украине нельзя исключать роста безработицы в регионе. Но мы держим руку на пульсе, ежедневно мониторим ситуацию на рынке труда – она стабильна. Более того, есть запрос от крупных промышленных предприятий, там готовы принять на работу около 3 тысяч человек. Много вакансий и в сельском хозяйстве, и в строительстве. Тем более, что впереди сезонные работы, и в этих сферах точно потребуются дополнительные кадры», — отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

В Липецкой области 200 компаний с иностранным капиталом. Пока о приостановке деятельности заявили шесть. При этом сотрудников там не сокращают, всем продолжают платить зарплату, заявлений на поиск работы от них в центры занятости не поступало. В случае закрытия предприятий, карьерные консультанты готовы предложить ее сотрудникам все доступные вакансии региона, которых на сегодняшний день почти 12 тысяч.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».