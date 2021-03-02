Центр занятости населения в Липецке возобновил свою деятельность в привычном режиме. Ранее в связи с ограничениями, введёнными для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, учреждение работало онлайн, сообщает региональное управление социальной политики.

Теперь специалисты готовы проконсультировать граждан при личной встрече. Сотрудники подберут вакансии, предложат пройти профобучение или заключить соцконтракт. На трудоустройство предусмотрено 11 дней. Если в течение этого периода подходящих вакансий не найдётся, липчанина признают безработным и назначат пособие. Центр занятости находится по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, 12. Время работы: пн-пт с 8:30 до 17:30 без перерыва.

На сегодняшний день в картотеке городского центра занятости – 2525 человек, в том числе 102 инвалида. За первый день после возобновления привычного режима работы в центр впервые обратились 29 человек, из них 11 – лично, остальные – через МФЦ или портал «Работа в России». Ещё 154 человека прошли перерегистрацию.

Услуги по содействию в подборе подходящей работы получили 253 обратившихся. Консультации по получению помощи на основании социального контракта получили 12 человек, по профобучению – 28. Ещё 25 человек получили статус безработных.

«Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики».