Липецкий турбизнес получил гранты на развитие

Три заявки на реализацию туристических проектов в Липецкой области одобрила конкурсная комиссия Ростуризма. Липчане стали победителями среди четырёх тысяч проектов. Гранты на развитие туризма также получат 474 представителя российского турбизнеса из других регионов, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

«Для нашего региона это высокая планка, поскольку гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые, и нам было что предложить и есть что развивать, — рассказала исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина. – Мы провели встречи со всеми представителями туристического бизнеса в регионе, определили для себя интересные проекты, которые также будем поддерживать».

На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Средняя сумма запрашиваемого гранта – 2,6 млн рублей. Получатели грантов, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, вложат в свой проект собственные средства – не менее 30% от объёма запрашиваемого гранта. Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде – по принципу президентских грантов.

В Липецкой области финансирование получат проекты, которые смогут привлечь активных туристов для комфортного отдыха на природе. Это создание глэмпингов, развитие инфраструктуры, организация сельского и экотуризма.

Например, Сергей Авилов получит грант на создание глэмпинга в селе Коренёвщино Добровского района. Павел Тернавский – на развитие комплекса Хиллпарк. Мария Симакова планирует развивать в регионе сельский туризм на базе действующей экофермы, с домиками для проживания, зонами отдыха, площадками для активного круглогодичного туризма и кафе с домашней кухней в Лебедянском районе.

На реализацию гранта даётся шесть месяцев с момента заключения соглашения. Ростуризм и региональные органы исполнительной власти осуществляют мониторинг исполнения целей гранта. Также после заключения соглашения на сайте конкурса будут сформированы личные страницы каждого грантополучателя с мониторингом реализации проекта, включая фото-отчёты, отзывы и другую информацию.