Туроператоры Липецкой области готовятся к новому этапу программы туристического кешбэка. Она продолжит действовать в России, объявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продажи стартуют 18 января. Купить билеты и снять номер в отеле с возвратом 20% стоимости можно будет до 12 апреля. А отправиться в путешествие – до 30 апреля 2022 года.

Главное условие остается прежним – оплачивать нужно картой «Мир». При этом 20% кешбэком вернется за покупку авиабилетов и оплату гостиниц при проживании от двух ночей. Работает программа во всех регионах России. А ее участники вновь будут доступны на официальном сайте мирпутешествий.рф.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. Особенно популярны в области событийные фестивали и также туры выходного дня», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

«Продолжение программы туристического кешбэка – это отличная новость и для любителей путешествовать, и для бизнеса. Для людей это расширяет возможности, а для отрасли – хорошая поддержка в непростое время пандемии. Тем более, что Липецкая область привлекательна для туристов. Так в 2019 году регион посетило больше миллиона человек. К такому потоку мы стремимся вернуться. В этом году у нас в гостях уже побывало больше полумиллиона человек», – отмечает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнева.

В Липецкой области несколько участников программы с частичным возвратом стоимости туров. Приехать можно как через туроператора, так и самостоятельно. Участие в продолжении программы смогут принять туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, электронные системы агрегаторов туристских услуг, рассказали в управления культуры и туризма.