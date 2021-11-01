Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2021», проводимый МВД России. Липецкую область представляет старший участковый уполномоченный отдела полиции № 6 УМВД России по городу Липецку майор полиции Валерий Дремов.

В органах внутренних дел Дремов служит больше 13 лет, семь из которых посвятил работе в должности участкового. В его ведении – большой административный участок в поселке Тракторостроителей с населением более 2,5 тысячи человек. Район непростой, сложностей достаточно, но участковый держит дисциплину в «железных рукавицах».

По его мнению, участковый уполномоченный полиции является самым близким для жителей полицейским. И это не удивительно. Ведь каждый день к участковому обращаются за помощью участники семейных драм, соседских конфликтов. В текущем году им рассмотрено 458 жалоб и заявлений от граждан. Зачастую люди обращаются к участковому, чтобы просто поговорить. Несмотря на занятость, в разговорах по душам Валерий Дремов жителям участка никогда не отказывает, знает, как важно выслушать человека и найти с ним общий язык.

В ведомстве отмечают, что Валерий Дремов – один из лучших представителей службы, день за днем он старается сделать жизнь вверенного ему участка лучше, комфортнее и безопаснее. В прошлом году он уже представлял наш регион на всероссийском конкурсе. В этом году он снова прошел все региональные этапы и будет бороться за звание «Народного участкового» страны уже на федеральном этапе. Проголосовать за нашего земляка можно по ссылке.