Липецкий учитель истории заняла призовое место на всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

Учитель истории и обществознания гимназии №12 Липецка Екатерина Родионова стала призёром III степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Победа дала ей право представить свой педагогический опыт на научно-практической конференции и опубликовать авторские наработки.

Конкурс «Мой лучший урок», прошедший при поддержке Министерства просвещения РФ, собрал 170 педагогов из разных регионов страны. Мероприятие стало масштабной площадкой для обмена профессиональными достижениями, инновационными методиками и педагогическими идеями.

В ходе очных испытаний участники презентовали свои учебные занятия перед авторитетным экспертным жюри, отвечали на вопросы и получали подробный методический разбор своих работ.

Екатерина Родионова представила на конкурсе авторский урок, основанный на эффективном синтезе современных образовательных подходов. В его основе – изучение истории через анализ личности ключевых исторических деятелей, что позволяет сделать предмет более живым и близким для учеников. Особое внимание педагог уделяет развитию функциональной грамотности и критического мышления школьников, активно вовлекая их в работу с историческими источниками. Ещё одной отличительной чертой её методики стала интеграция элементов мировой художественной культуры в исторический контекст, что способствует развитию познавательного интереса и целостного восприятия эпохи.

«Это заслуженная и значимая победа не только для самого педагога, но и для всей системы образования Липецкой области. Она подтверждает высокий уровень профессионального мастерства наших учителей и их готовность внедрять в практику самые эффективные и творческие подходы к обучению. Поддержка талантливых учителей, создание условий для их профессионального роста – наш ключевой приоритет», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках конкурсной программы для всех участников также было организовано обучение по актуальной теме: «Особенности применения современных образовательных технологий во внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей». Педагоги повысили квалификацию в области проектного планирования, познакомились с лучшими практиками внедрения проектных технологий в учебный процесс, а также изучили эффективные инструменты мотивации учащихся и оценки образовательных результатов.Авторская методика Екатерины Родионовой будет представлена на Всероссийской научно-практической конференции.