Установлен ряд нарушений при участии в аукционах по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники на территории Липецкой области.

Липецким УФАС России по результатам рассмотрения заявлений АО «Липецкмедтехника» и ООО «Стандарт-Тест» было возбуждено дело о признаках нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «ЭНЕРГОМЕДСЕРВИС» и индивидуального предпринимателя при участии в ряде аукционов по выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники на территории Липецкой области.

15.01.2021 комиссией по результатам рассмотрения дела принято решение о признании факта нарушения. Ответчикам при этом выданы предписания о прекращении нарушения.

Доказательствами наличия нарушения послужили системность поведения, отсутствие разрешительной документации для осуществления деятельности у предпринимателя, активно участвовавшего в процедурах аукционов, использование участниками торгов единой инфраструктуры (совпадение IP-адреса при подаче заявок на участие, ценовых предложений, а также при подписании контракта, и свойств файлов в составе заявок).

Реализация сговора приводила к максимальному снижению начальных цен контрактов, в том числе более 99% с целью устранения конкурентов с товарного рынка, которые были вынуждены заключать контракты по экономически необоснованной максимально низкой цене, сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.