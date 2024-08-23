Владимир Татьянин – доброволец, служил на Артемовском направлении. До специальной военной операции был руководителем строительной организации. По окончанию контракта вернулся к работе. После объявления президентом России Владимиром Путиным о старте кадровой программы «Время Героев» решил принять участие в ней. Идею бойца поддержала социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Кристина Сорокина.

После прохождения этапа отбора Владимир приступил к обучению на базе РАНХиГС по программе «Современное публичное управление» и, завершив его, получил удостоверение, а также повышении квалификации.

«Считаю идею запустить данную программу отличной! Ведь бойцы СВО имеют хороший управленческий опыт, умеют настроить работу в команде и выполнять задачи в экстремальных условиях. Уверен, что новые знания пригодятся нам в дальнейшем собственном развитии и работе на благо России», – отметил Владимир Татьянин.

Напомним, что программа «Время героев» позволит ветеранам СВО после увольнения из рядов вооруженных сил пройти обучение и применить свои навыки и знания в гражданской жизни – на руководящих постах в органах власти или госкомпаниях.