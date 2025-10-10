Липецкий завод электромобилей участвует в нацпроекте «Производительность труда»

Работающее в Липецкой области предприятие, специализирующееся на производстве автотранспортных средств EVOLUTE и автомобилей Voyah, вступило в федеральный проект «Производительность труда», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания обладает портфелем из 28 зарегистрированных товарных знаков, включая известные бренды I-BAY, EVA, I-ACT, I-HOT, I-SKY и другие.

Предприятие планирует максимально использовать возможности проекта. С помощью экспертов Регионального центра компетенций компания оптимизирует процесс сборки автомобилей марки Voyah Free. В настоящее время специалисты приступили к диагностике производственных процессов. Этот важный этап позволит выявить проблемные места, точки потерь и дублирования операций, а также определить направления для повышения эффективности, сообщили в региональном министерстве промышленности, инвестиций и науки.

Вступление в проект «Производительность труда» открывает доступ к современным методам управления производственными процессами, обучению сотрудников и внедрению новейших технологий, что позволяет оптимизировать процессы и повысить уровень производительности. Специалисты компании будут проходить обучение у ведущих экспертов, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции и сократить время на её производство.

Федеральный проект «Производительность труда» действует до 2030 года. Узнать о мерах поддержки и подать заявку можно на сайте производительность.рф.

Федеральный проект открывает для липецких автопроизводителей доступ к лучшим практикам в области повышения производительности. Поддержка со стороны Регионального центра компетенций поможет компании оптимизировать сборку, сократить издержки и укрепить свои позиции на рынке, что полностью соответствует нашим целям по развитию высокотехнологичной промышленности», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.