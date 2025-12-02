Липецкий завод электромобилей запустил цеха сварки и окраски

Завод электромобилей в Краснинском округе Липецкой области повысил уровень локализации. Запущены собственные цеха сварки и окраски кузовов, что позволило перейти к мелкоузловой сборке.

На заводе успешно завершён монтаж сварочного оборудования, проведены пусконаладочные работы и обучение персонала. В ходе подготовки отработаны технологические процессы — изготовлено более 20 тестовых кузовов, которые прошли строгую проверку на геометрию, прочность сварных швов и соответствие отраслевым стандартам качества.

На окрасочном производстве модернизированы элементы технологической линии подготовки поверхности и катафореза — заменены футеровка и анодные ячейки катафорезной ванны, разработана и изготовлена универсальная технологическая оснастка, для роботов разработаны программы нанесения лакокрасочных покрытий, скорректированы температурные поля сушилок и многое другое. Все технологическое оборудование настроено для работы с отечественными материалами.

Особое внимание уделено технологическому процессу катафорезного грунтования, являющемуся ключевым элементом окрасочного производства, обеспечивающим долговременную защиту металла кузова. В частности, процесс электрохимического катафореза позволяет обрабатывать готовые сваренные кузова методом полного погружения, создавая равномерное защитное покрытие толщиной ≥20 микрон по всей поверхности, включая скрытые полости и сложные геометрические элементы.

Благодаря катафорезной обработке достигается высокий уровень антикоррозийной защиты металлических деталей, а само покрытие обладает повышенной устойчивостью к различным физическим и химическим воздействиям. Такой подход гарантирует долговечность и надежность кузова в любых условиях эксплуатации.

Участок нанесения вторичного грунта и камера окраски роботизированы и оснащены 6 современными роботами, которые позволяют значительно улучшить качество, повысить производительность и снизить расходы, а также обеспечить безопасность персонала. Это достигается за счет высокой точности и повторяемости движений роботов, возможности непрерывной работы 24/7 и экономии материалов. С учетом планируемого перехода на более современную технологию и расширения модельного ряда в первом квартале 2026 года на линии добавятся еще семь роботов, включая системы для нанесения шумовиброгасящей массы жидким способом.

В работе цеха окраски применяются расходные материалы, реагенты, краски, лаки и мастики от российских поставщиков. Все материалы прошли множественные тесты и отвечают высочайшим требованиям завода по качеству. Локальные поставщики материалов заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому оказывают полную техническую поддержку одновременно «оттачивая» совместные технологические компетенции на действующем современном производстве.

Первой моделью, вставшей на конвейер с применением технологии сварки и окраски кузова, стал обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE в пятиместном и семиместном исполнениях. Это первый последовательный гибрид, который производится на территории нашей страны. Кроссовер получил обновленный дизайн, улучшенную силовую установку, полностью переработанный интерьер и подготовку для эксплуатации в российских условиях. При производстве автомобиля на данном этапе используются компоненты российского производства — краски, лаки, герметики, заправочные жидкости, блоки телеметрии и ГЛОНАСС.

Установка аккумуляторов 12 В, шин и дисков российских поставщиков начнётся в декабре 2025 года. В ближайшее время будут внедрены электрические блоки кузовной электроники, стекла и элементы интерьера салона, в перспективе — добавление систем ABS и ESP, тяговой батареи, бортового зарядного устройства и преобразователей электроэнергии, а также приводных двигателей от российских поставщиков.

«Сегодня мы наблюдаем, как амбициозные инвестпроекты становятся реальностью. Запуск полного цикла производства на заводе — яркий пример импортозамещения в действии. Это новые рабочие мест, развитие смежных отраслей и уверенность в том, что Липецкая область создаёт автомобили будущего уже сегодня», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект реализуется в рамках первого в России специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) в области электромобилестроения, заключённого в марте 2022 года между Минпромторгом России, правительством Липецкой области и компанией «Моторинвест».