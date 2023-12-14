Липецкое предприятие «Феррум-профи» смогло увеличить количество выпускаемой продукции в два раза. Компания добилась этого благодаря двум программам льготной финансовой поддержки – «Промышленная ипотека» от Минпромторга России и поручительство от Липецкого областного Фонда поддержки МСП.

Завод занимается изготовлением металлокассет и систем для монтажа вентилируемых фасадов с использованием всех видов облицовки. Ранее предприятие размещалось в небольшом арендованном помещении. Теперь же – на собственной производственной площадке размером более 2,5 тысячи квадратных метров. Как отметили в компании, покупка недвижимости поспособствовала увеличению мощностей. Ранее выпускали в месяц пять тысяч квадратных метров кассет, теперь – 10 тысяч. Появилось и около 20 новых рабочих мест.

Как рассказал директор компании Светлана Цвиренко, за три года работы предприятие сделало более двух тысяч поставок на крупнейшие объекты России – общеобразовательные и спортивные школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, больницы, бизнес-центры.

«С использованием федеральной программы господдержки мы оформили кредит почти на 30 миллионов рубелей под 5% годовых. Это очень хорошие условия. Сумма немаленькая и для её получения необходимы были залоги, которых у нас не хватало. Так мы узнали о поручительстве липецкого Фонда и, конечно, воспользовались им», – отметила Светлана Цвиренко.

Основная суть механизма поручительства Фонда состоит в том, чтобы сделать банковские кредиты более доступными. Такой помощью активно пользуются предприниматели и компании, которым не хватает залога. С начала 2023 года Фонд выдал поручительств на 774 млн рублей, что позволило привлечь бизнесу более 2 млрд рублей.