В Липецке прошел турнир по хоккею имени Олега Пешкова.

В течение трёх дней за награды боролись шесть команд из Липецка, Ельца, Твери, Мичуринска и Саратова. Лучшей по набранным очкам по итогам соревнований стала сборная Липецкой области.

Победителям вручили заветный кубок. А сувенирами для участников стали памятные шайбы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Их изготовили на заводе ЛТК “Свободный сокол”.

– В этом году спортивная школа №11 представила сразу две команды – «СШ 11» и «Сборная Липецкой области». Все ребята старались изо всех сил. Мы не знали возможностей соперников и в бою познавали свои силы. Ни одна победа не была для нас лёгкой, спортсмены преодолевали себя и через трудности возвращались в игру. Турнир прошёл на позитиве, подарил много эмоций. Приятное дополнение, что мы заняли первое место, – поделился тренер Сергей Пирогов.