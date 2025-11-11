Липецкий завод ЛСТК увеличил производительность труда благодаря бережливому производству

Участник федерального проекта «Производительность труда», завод ЛСТК, специализирующийся на производстве металлоконструкций, подвел итоги первых шести месяцев работы в программе. Внедрение принципов бережливого производства позволило предприятию добиться значительного роста операционной эффективности и сократить время производственного цикла.

Благодаря системной работе в рамках пилотного потока «Оптимизация процесса изготовления ЛСТК» завод совершил качественный скачок в организации производства. Была внедрена система 5С, разработаны стандарты операционных процедур и переналадки оборудования, оптимизированы складские процессы и система размещения металлопроката. Особое внимание уделено развитию компетенций сотрудников — на предприятии создан институт внутренних инструкторов, запущена программа непрерывного обучения персонала методам бережливого производства.

Реализованные преобразования привели к впечатляющим результатам: производительность труда выросла на 14,3%, а время производственного процесса сократилось с 90,1 до 79,1 часа. Прогнозируемый экономический эффект от проведенной оптимизации превысил 6,4 млн рублей. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» открывает перед предприятиями региона доступ к комплексной государственной поддержке, включая консультационное сопровождение и помощь во внедрении современных производственных систем. Проект продолжит работу до 2030 года, а присоединиться к нему можно через официальную платформу Производительность.рф.

«Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.