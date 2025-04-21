Липецкий завод металлоконструкций стал участником нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Участником федерального проекта «Производительность труда», реализуемого по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», стал Завод ЛСТК. Предприятие специализируется на производстве металлоконструкций, проектировании и строительстве зданий промышленного и гражданского назначения. Включение в федеральный проект даёт доступ к государственной поддержке, включая консультационное сопровождение. Это позволит предприятию оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы.

«Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» создаёт условия для устойчивого экономического роста региона и повышения производительности предприятий. Липецкие промышленные компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Федеральный проект «Производительность труда» рассчитан до 2030 года, а для участия в программе компании могут подать заявку через платформу Производительность.рф.