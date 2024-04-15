Список участников национального проекта «Производительность труда» в Липецкой области этой весной пополнился предприятиями из разных отраслей промышленности. Среди них — производитель материалов для обивки, перетяжки и ремонта мягкой мебели ООО «Эгида». Ассортимент компании насчитывает более 40 марок поролона, 150 коллекций ткани, 2000 видов товара.

В ближайшее время эксперты РЦК сформируют рабочую группу из числа сотрудников компании, обучат их основам бережливого производства, совместно проанализируют работу предприятия и выберут пилотный поток, на котором начнут устранять основные потери и внедрять улучшения. Первые результаты получат уже через полгода. В дальнейшем компания самостоятельно продолжит тиражировать опыт на другие участки. Реализация нацпроекта позволяет увеличить эффективность каждого сотрудника предприятия. Кроме того, позволяет производить большие объемы без увеличения штата. Участие в национальном проекте «Производительность труда» станет для компании «Эгида» инвестицией в будущее, поможет свести к минимуму издержки и увеличить прибыль.

«Повысить производительность – значит сократить лишние операции, оптимизировать производственный процесс, выявить ошибки, тормозящие работу предприятия. Радует, что липецкие предприятия осознают выгоду от участия в нацпроекте и присоединяются к нему», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Чтобы стать участником проекта необходимо подать заявку на сайте Производительность.рф, участие или обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Липецкой области.