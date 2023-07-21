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Кубок России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов пройдет 28-30 июля на Зеленом острове в Липецке. В соревнованиях примут участие команды, состоящие из двух спортсменов.

Турниры пройдут в следующих возрастных категориях:

женские команды: 35 лет и старше, 40 лет и старше, 45 лет и старше, 50 лет и старше

мужские команды: 40 лет и старше, 45 лет и старше, 50 лет и старше, 55 лет и старше, 60 лет и старше, 65 лет и старше.

Пляжный волейбол – один из самых популярных и доступных видов физической нагрузки. «Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать массовую физическую культуру».