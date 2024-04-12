Обозреватель «Липецкой газеты» Игорь Сизов стал победителем юбилейного 30-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных и Интернет СМИ, теле- и радиопередачах». Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась в пресс-центре Международной медиагруппы «Россия сегодня».

«Липецкие журналисты многократно доказывали свое мастерство на федеральном уровне. Недаром профессиональное объединение представителей СМИ региона – областное отделение Союза журналистов России – на очень хорошем счету в стране», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс учрежден в 1993 году ТПП РФ и Союзом журналистов России для представителей медиа, пишущих на экономические темы с целью стимулирования развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

Игорь Сизов в профессии 37 лет, тематика публикаций – экономика, промышленность, сельское хозяйство и социальная сфера. Сотрудничает с Липецкой торгово-промышленной палатой с момента её создания — около тридцати лет, участвует в освещении большинства мероприятий Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» Липецкой области. Победитель конкурсов федерального и регионального уровня.