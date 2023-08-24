Липецкий зоопарк отметил юбилей — 50 лет с момента основания. Для гостей были подготовлены представления с аниматорами, интерактивные площадки, мастер-классы. Поздравить с круглой датой пришли заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин, мэр города Евгения Уваркина, президент Союза российских зоопарков и аквариумов Светлана Акулова и директора еще 11 зоопарков из разных городов. «Это место заслуженно пользуется популярностью у липчан и гостей города. Здесь приятно находиться, за животными присматривают с любовью — и это чувствуется. Хочется, чтобы у Липецкого зоопарка была долгая и хорошая история намного лет вперед», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За полвека Липецкий зоопарк стал культурным центром, который привлекает к себе внимание людей всех возрастов. Директор зоопарка Александр Осипов ввёл учреждение в состав Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аква-террариумов и Союза зоопарков и аква-террариумов, что помогает в решении задач в деле успешного содержания и разведения животных. Общее количество обитателей зоопарка — более 3 000. Это 200 видов животных, из которых почти 50 — занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Липецкой области.

В зоопарке действует программа «Усыновление животных». В роли «усыновителя» может выступить как отдельный человек, так и целое предприятие или фирма. «Приёмные родители» могут выбрать любое ещё не «усыновлённое» животное и оформить договор. Опекуны навещают питомцев, помогают с питанием и улучшением условий содержания. В честь 50-летия зоопарка Евгения Уваркина решила «удочерить» тигрицу.