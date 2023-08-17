Липецкий зоопарк 23 августа отметит свой день рождения. Детям и взрослым подготовили развлекательную программу с 12:00 до 18:00. На празднике гостей ждут фотозоны, ростовые куклы и аниматоры, интерактивные площадки, шоу мыльных пузырей и мастер-классы по рисованию, оригами, созданию открытки «Зоопарк».

В коллекции зверинца – 200 видов животных, а всего более 3000 экземпляров. Среди них тигры, верблюды, ягуары, львы, кайманы, фламинго, полярные совы, чёрный гриф, зубры, зебра, сервал, дальневосточный леопард, обезьяны, кошачьи лемуры… Почти пять десятков видов животных, которые находятся в липецких вольерах, занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу Липецкой области. Среди них много птиц: сапсан, орлан белохвостый, дрофа, болотная сова, белый аист, филин.