Липецкий зоопарк переводит зверей и птиц в зимние вольеры

С наступлением холодов многим пушистым и пернатым обитателям зоопарка пришлось переехать в утеплённые зимние вольеры, сообщили в пресс-службе администрации города Липецка.

Первыми место жительства сменили попугаи — ярким тропическим птичкам не пережить российскую очень, а там более зиму на улице. Попугаев Корелла, Ара и волнистых теперь можно увидеть в зимнем павильоне «Птицы». Чуть позже в тепло будут переводить птиц с пруда: лебедей и пеликана.

А вот хищные птицы холода переживут на улице. Это совы, чёрные грифы, степные орлы, могильники. Кстати, морозов также не боятся фазаны, павлины, журавли и страусы. Однако у них есть зимние домики, в которые птицы могут заходить, например, ночью, при сильных морозах.

В тёплых вольерах теперь живут и мелкие приматы: яванские макаки, буроголовые тамарины, кошачьи лемуры. Крупные приматы — японские макаки и павианы пока живут в уличных вольерах, но уже готовятся к переезду.

Степные сурки, или байбаки, по кличке Мальчик и Девочка теперь живут в пушном ряду. Грызуны активно набирают вес, чтобы в скором времени впасть в спячку, которая продлится до февраля — начала марта. Семья грызунов агути уже переехала в павильон «Экзотика». Два семейства носух разъехались по разным павильонам — одни проведут зиму в «Экзотике», другие в «Зимнем саду».

Непривычные к российским холодам львы уже живут в своих утеплённых вольерах. За летний период сотрудники зоопарка подготовили зимние дома для больших кошек: отремонтировали, перекрасили, дезинфицировали. В своих привычных домах останутся тигры, леопарды и рыси — их не пугают ни морозы, ни снег.

Всех животных и птиц, которые теперь живут в утеплённых вольерах, липчане могут беспрепятственно увидеть. Однако при входе в помещения необходимо надевать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.