Сев яровых культур в регионе практически завершен, сообщило управление сельского хозяйства Липецкой области. Основные работы сейчас идут на площадях, отведенных под масличные культуры. Площади под ними в этом году увеличены до 460 тыс. гектаров. На данный момент яровым рапсом, подсолнечником и соей засеяно 349 тыс. гектаров. Сев кукурузы на зерно осуществлен на 90% площадей. Под нее в 2024 году выделено 70 тыс. гектаров.

Также в области завершается пересев площадей, пострадавших от майских заморозков. Уже засеяно свыше 80% из более 40 тыс. гектаров. Семенами для пересева хозяйства региона обеспечены. Всего под яровые культуры в этом году отведено 1,1 млн гектаров. Общая площадь сева составляет 1,4 млн гектаров.

«После благодатного для аграриев апреля в регион пришли низкие температуры, которые нанесли ущерб посевам и садам. Сейчас мы пытаемся исправить ситуацию, в частности по яровым культурам уже практически удалось это сделать. Культуры пересеваются, а хозяйства получают поддержку», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.