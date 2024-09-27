Озимыми рапсом, рожью и пшеницей в Липецкой области засеяно 270 тысяч гектаров из 340 тысяч запланированных. Рапс размещен на 7 тысячах гектаров, то есть на тысячу больше, чем годом ранее. Рожь, как и в 2023 году, – на 3 тысячах гектаров. Под озимую пшеницу отведено 330 тысяч гектаров.

Как уточнили в региональном управлении сельского хозяйства, под урожай 2025 года засевают поля во всех районах и округах области. Сев рапса и ржи уже завершен. Сев озимой пшеницы в одних муниципалитетах достиг экватора, в других – практически завершен.

«В этом году аграрии региона столкнулись с таким явлением, как атмосферная засуха, то есть отсутствием дождей и многодневными высокими температурами воздуха. Тем не менее, работы продолжаются и достаточно хорошими темпами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.