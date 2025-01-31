Развитию экономики Липецкой области был посвящён бизнес-завтрак, в котором приняли участие руководители промышленных предприятий и туристических проектов региона. На встрече обсуждались помощь в развитии бизнеса, внедрение искусственного интеллекта и бережливых технологий в производство.

Предпринимателей познакомили с региональными и федеральными мерами поддержки. В частности, в Липецкой области с 2019 года работает Региональный центр компетенций. Благодаря его содействию 57 предприятий области внедрили новые технологии и оптимизировали рабочие процессы. В среднем незавершенное производство компаний сократилось на 33%, время протекания процесса – на 35%, а выработка продукции увеличилась в среднем на 55,92%, отмечают в минэкономразвития Липецкой области.

«Для большинства компаний имеют место проблемы роста, например, приобретение нового оборудования, ввод новых мощностей в эксплуатацию. Мы познакомили наших предпринимателей с льготами и субсидиями, благодаря которым они могут расшить производство и нарастить его объёмы» — отмечает заместитель губернатор Липецкой области Сергей Курбатов, присутствующий на встрече с бизнесом.

Также в рамках встречи обсуждались внедрение искусственного интеллекта и цифровизация процессов. Представители минпромторга региона предложили бизнесменам проекты по сокращению нарушений правил охраны труда, снижению числа несчастных случаев на производстве, сопутствующих издержек и другие способы повышения безопасности на производствах.

Бизнес-завтрак был организован Агентством инвестиционного развития Липецкой области. Ведомство оказывает поддержку почти 250 компаниям из различных сфер. За три года благодаря АИР было привлечено в регион более 21 миллиард рублей инвестиций.